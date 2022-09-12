台北市長參選人黃珊珊上午出席競選限量應援小物發布會。（黃婉婷攝）

台北市政府與文化部曾因空總土地問題互槓，民進黨參選人陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤斥北市卡空總，欠藝術界一個道歉，還說台北市長參選人黃珊珊已「柯文哲化」。對此，黃珊珊12日受訪回酸，講不過人家就要貼標籤，這就是綠營做法嗎？她也強調，對空總土地的規範是全台北一致，「這跟黃珊珊、柯文哲有何關係？」

黃珊珊上午出席競選限量應援小物發布會後接受媒體聯訪，對於吳思瑤再用空總土地話題抨擊自己，她表示，文化部申請台北市都市計畫變更時必須提出計畫內容，裡頭有提到部分用地將轉作商業設施，就必須依照規定回饋40％，如果僅作文化設施就沒有此問題，且這規定是北市全體適用，並非針對空總。

黃珊珊強調，若土地要做商業設施就該符合台北市規範，「這跟黃珊珊、柯文哲有何關係」，無論是民間還是國防部土地，都必須遵守40％回饋，她也要吳思瑤搞清楚，台北市對於文化產業的支持，不是他們一句話就可以打掉。