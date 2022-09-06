高雄市杉林區有8個里，現任里長就有4名女性里長，女性參政踴躍，今年年底里長選舉，共有17人登記參選，其中上平里林品妏是現任里長范光榮的太太，她表示，這次代夫出征參選里長，是因為看見里民需要，先生健康不允許下，為了服務鄉親，她決定參選。

杉林區原有月美、月眉、上平、杉林、新庄、木梓及集來里7個里，88風災重創原高雄縣，中央選定台糖杉林農地，結合慈濟基金會等公益團體，興建杉林大愛園區永久屋，安置受災民眾，大愛園區原劃入月眉里，但月眉里人口激增至4000多人，居住人口早達到設里門檻，高市民政局宣布大愛園區自2014年7月1日起成立大愛里。

杉林區8個里中，其中月美里長劉曉君、月眉里長官梅英、新庄里長陳勤招及杉林里長陳美招皆為女性，年底九合一選舉，上平里長范光榮將退休，由太太林品妏代夫出征參選，過半里有女性參選里長，形成旗美地區特殊選況。

族群多元的杉林區，不僅女性參政踴躍，且有年輕化趨勢，女性最年長的68歲新庄里長陳勤招，在高雄縣市合併前就擔任第12至18屆的鄉民代表、縣市合併後連任3屆里長，因服務口碑不錯，從政來選舉沒輸過，她說，41年前鄉親看她為人熱心，推舉她出來參選民代，選上後她積極服務里民，因此每到選舉，總被支持者推舉出來參選。

月美里長劉曉君今年43歲，是現任女性里長中最年輕一位、杉林里長陳美招49歲、月眉里長官梅英61歲、另代夫出征的上平里林品妏47歲，幾乎是6年級生，年輕參政比率在旗美地區相較為多。

林品妏說，杉林區老年人居多，她經常跟隨先生腳步服務里民，發現女性在服務老人方面更細膩及方便，她舉例里內有一位長年因病臥床的老太太，排泄物沾滿尿布被鄰居發現後，通知范里長協助更換尿布，他先生只好帶她隨行前往處理，才將任務順利完成。