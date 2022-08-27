台中市幼兒BNT疫苗開打，市府在27、28日在全市開設44處快打站，進行幼兒BNT第一劑施打，市長盧秀燕前往快打站關心幼兒接種情形。（馮惠宜攝）

近日國內新冠疫情有升溫趨勢，加上開學在即，以及疫苗有限下，台中市出現BNT搶打潮，提供青少年BNT接種的文心森林公園接種站兩小時湧入200名民眾接種疫苗，超過7成要打要打青少年或成人BNT，另，台中市幼兒BNT疫苗開打，市府在全市開設44處快打站，首日打氣也有2成。

中央配撥幼兒BNT疫苗27日到貨，台中市規畫在全市44個快打站開打，市長盧秀燕前往快打站關心幼兒接種情形表示，親切詢問小朋友注射情形、安撫小朋友緊張情緒。她也表示，除了27、28兩日外，下周六、日（9月3、4日）還會再針對幼兒廣開快打站，且除BNT疫苗外，並增加幼兒莫德納第一、二劑施打，籲請家長踴躍帶家中符合施打年齡的小朋友前往接種。

台中市衛生局長曾梓展解釋幼兒莫德納與BNT不能混打，莫德納接種兩劑，保護力約5成，BNT要打3劑，保護力達8成；盧秀燕則表示，此次符合幼兒BNT疫苗第一劑接種資格者約5萬9千人，幼兒莫德納第二劑則有1萬8萬人，市府依序透過里鄰系統發送不同的疫苗注射通知單，並依據各區施打人數，彈性調配施打時間，達到分流效果。

台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳也呼籲，台中市家中有嬰幼兒的家長，27日起可帶著孩子到快打站接種，增加保護力；至於未施打疫苗的長者或幼兒要盡量減少至人多場合或到在外用餐，長者及幼兒的照護在接觸前都必須確實清潔洗手戴口罩。

據悉因為成人BNT庫存量有限，加上開學在即，許多青少年（12歲到17歲）可能因先前確診，也可能要趕在開學前完成三劑接種，近日頻頻詢問何處可以接種成人BNT，其中文心森林公園27日上午湧入218位大人和小孩接種BNT，其中有154人指名接種BNT。

台中市衛生局指出，截至8月26日，台中市12-17歲BNT第二及第三劑尚未完成追加劑學生人數約35427人，扣除確診人數9827人，尚有2萬5600人待完成接種，衛生局也緊急向中央要求再補撥成人BNT8000劑。