新竹市1日新增965例確診個案，今年以來累積10萬5244例，居家照護者為5491人，居家隔離為1786人。

新竹市政府表示，近日國內疫情呈上升趨勢，自本周開學起，陸續傳出部份班級因師生確診而停課，目前停課標準為1人確診全班停課3天；但自9月12日起高中以下（含幼兒園）將不再全班停課，確診者7天隔離期滿無症狀就可入校，與確診者接觸的同班師生則由學校提供快篩試劑1劑，快篩陰性即可到校。

市府衛生局表示，研究顯示接種疫苗對BA.5仍具保護力，且為預防住院、重症之有效方式。為提升校園及幼兒的疫苗接種，為提昇疫苗覆蓋率，現正舉辦「防疫模範生」活動，鼓勵設籍竹市18歲以下學生及幼兒接種疫苗增強自我保護力，只要在8月1日至9月30日期間，完成任1劑疫苗接種，即可參加抽獎。

另，自今日起開始實施第5輪快篩試劑實名制，及開放65歲以上長者憑健保卡免費領取1份5劑快篩試劑，此免費領取份數，不會計入實名制的購買資格，請有需要者持健保卡至快篩實名制藥局購買或領取。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，竹市目前已開放多間診所提供各年齡層民眾施打疫苗，民眾可選擇方便的時段、地點前往接種，以獲得保護力。

疫情疫苗確診