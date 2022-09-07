竹縣＋1291 衛生局籲民眾中秋連假落實防疫規定。(新竹縣政府提供)

中央公布新竹縣新增1291例確診案例，分別為637名男性、654名女性，年齡分布在0歲至93歲，12歲以下206名、65歲以上89名，確診者集中在18歲至64歲青壯年佔7成。目前新竹縣居家隔離1478人，居家照護列管3579人，今年累計確診146366人。

新增確診者分布在竹北市553例、竹東鎮224例、湖口鄉154例、新豐鄉90例、新埔鎮52例、關西鎮62例、芎林鄉57例、橫山鄉19例、寶山鄉37例、北埔鄉21例、峨眉鄉11例、尖石鄉7例、五峰鄉4例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，截至6日為止，新竹縣第1劑接種率94.2％、第2劑87.1％、第3劑70.6％、第4劑6.36％。65歲以上長者第1劑接種率84.1％、第2劑80.6％、第3劑70.6％，第4劑28％。

5歲至11歲兒童第1劑接種率80.7％、第2劑51.3％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為29.6％、第2劑2.7％。

中秋連假期間9日和11日2天，新竹縣13鄉鎮市衛生所開設疫苗接種服務，提供嬰幼兒、兒童及成人各類疫苗接種服務，總計2770個名額，已開放線上或電話預約及隨到隨打。

另外，新仁醫院醫護團隊9日上午8時30分至12時，在竹北市中興里集會所開設兒童及嬰幼兒疫苗接種專案，提供滿6個月至4歲嬰幼兒BNT疫苗500名及莫德納疫苗150名、5歲至11歲兒童1至2劑BNT疫苗150名，開放網路預約中，請家長多加利用。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https：／／www.da-professional.com／da／v／index.html

新仁醫院預約網址：

http：／／www.sinren.com.tw／？page_id=5091