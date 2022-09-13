本土疫情升溫，胸腔暨重症科醫師黃軒透表示，台灣社區越來越多人感染BA.5病毒，身邊確診的人會越來越多，提醒大家趕快去打疫苗。對此，一名網友無奈大嘆，他都有乖乖聽話去打疫苗，現在打完第四劑逾3個月，平常也都沒出門，結果還是染疫。

黃軒今在臉書發文表示，BA.2在台灣社區裡面的地位逐漸被BA.5病毒取代，BA.5和BA.2最大的差別就在於傳播力，因為BA.5變異株的突變位點多，導致免疫逃脫能力更強，比BA.2約高出2至3成，但在住院率、重症率與症狀上兩者皆無明顯差別。

黃軒指出，台灣社區越來越多人會感染BA.5病毒，身邊確診的人會越來越多。提醒確診者必須遵守「7+7」的隔離措施，接觸者的部分，已打完三劑的人要遵守「0＋7」的隔離措施；未打滿三劑的人則要遵守「3＋4」。如果本身還沒確診過，或是周遭的親友尚未確診過，記得要趕快打滿3劑。

貼文引起網友討論，其中一名網友無奈地說，他都有乖乖打疫苗，目前已經打完第四劑滿3個了，平常也都沒有趴趴走，但最後還是確診了。「周圍真的開始陸續有人確診了」、「沒錯沒錯！非常認同醫師的話」。