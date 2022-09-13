台灣人明天上午11點起可以線上申請入境日本的電子簽證，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，雖然現在申請簽證還是要附上「受付濟證」，找人擔保你在日本確診的後續安排，但開放線上申請電子簽是很大的進步，而最近還在觀望想去日本的朋友可以開始超前部署了，因為未來若開放更多人入境，日本旅館的價格就不會是你現在所看到的了。

林氏璧今天在臉書上發文表示，目前去日本觀光最大阻礙之一就是申請簽證困難，但明天（14日）上午11點起，台灣人可線上申請去日本的電子簽證。符合申請資格的對象是居住在台灣且擁有台灣國籍的人，入境日本的理由包括商務，探親或觀光等短期停留。

林氏璧指出，符合資格的人可上去Japan eVISA的網站線上申請電子簽證。不過，目前規定申請簽證前還是要拿到「受付濟證」，就是想入境日本要先找旅行社或日本公司幫你在入國者健康確認中心（ERFS）完成線上申請，擔保你入境日本以後若不慎染疫的後續安排。

林氏璧也說，申請簽證所需的時間，如果沒有特殊問題，從申請日的隔天起算5個工作天就會發電子簽證，但若申請的內容有疑慮或申請人數爆炸，可能就會耗費更多時間。而現在申請電子簽證的費用需要到日本交流協會的窗口以現金支付。

林氏璧表示，雖然現在去日本仍要申請簽證，也要附「受付濟證」，但感覺比以前更進步。想去日本玩的人可以開始超前部署，打開日本的訂房網，搜看看目前旅館的價錢規劃一下，因為如果未來開放更多人入境日本玩，價錢可能就不是你現在看到的了。