家樂福Olbaan韓國大王炸魷魚，限量，特價369元。（家樂福提供）

全聯湖池屋橫綱棒卡辣脆雞風味，單包36元，第2件5折。（全聯提供）

全聯日本青森青研蘋果汁，198元。（全聯提供）

city’super揖保乃系手延素麵－上級品紅色帶6束，210元。（city’super提供）

city’super有馬芳香堂非油炸綜合堅果，原價310元、特價219元。（city’super提供）

據外部調查，不論疫情前或解封後，民眾最想旅遊的國家都是日本，看好偽出國商機持續，超市量販紛推出日本獨家選品，囊括最熱門的餅乾零食、烹調醬料等；而韓劇近年熱潮不減，韓食文化更從餐廳延伸至家庭，業者也引進眾多居家韓式快煮料理搶市。

全聯已連續3年擴大舉辦「日本商品展」，集結餅乾零食、生活用品、甜點麵包、麵製品等，9月29日前全聯價8折起，還有日本進口的獨家「生活良好」系列，能買到與日本近1500家超市同步販售的商品，如深焙芝麻醬、生切麻糬等、壽喜燒醬等人氣品，預計本檔活動可望帶動相關業績成長2成。

而為在家打造日式居家氛圍，全聯攜手日本人氣家電BRUNO，即起至10月27日推出台灣限定的「BRUNO X SOU・SOU」商品，還有烤盤配件與廚房家電等，200福利點起就能加價換。

city’super觀察，近一年日本零食、烹調商品等，受惠於消費者不便出國，平均銷量激增近3成，即起至9月28日city’super再展開「日本秋之祭」，集結台灣人最愛買的日本餅乾零食、沖泡飲品，及烹調用品等，加上適逢9月22日起台中店周年慶登場，獨家推出單筆消費滿800元送100元抵用券。

city’super「日本秋之祭」主打日本悠久歷史的品牌，包括獨賣兵庫縣百年品牌「有馬芳香堂」的綜合堅果，此商品曾被譽為「平成銷售No.1堅果」；另推薦日本百年第一手延素麵品牌「揖保乃系」，曾獲食品界米其林iTQi賞。此外，看好秋冬為沖泡飲品銷售旺季，其中日本抹茶、焙茶銷量更占類別的5成，今年也獨家引進北海道旭川的抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」系列沖泡茶飲。

家樂福觀察，韓食文化在台灣，從外食餐廳逐漸走向家庭廚房，引進超過150種道地韓國好物，包括各式快煮料理、醬汁與高湯，在家就能享用，如過往在餐廳才能吃到的韓式年糕，在家4分鐘就能完成，還有「順伊奶奶正宗人參雞」、「Pulmuone炸醬麵」等韓劇出現的熱門料理。