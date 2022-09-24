據美國之音報導，美國行政當局一位高級官員周五（9月23日）表示，美國副總統賀錦麗將在下周訪問日本和韓國。賀錦麗與日韓領導人分別舉行的雙邊會議的討論議題將包括台灣安全。

報導稱，賀錦麗將率領美國代表團赴日本參加前首相安倍晉三的國葬。她將於下周一抵達東京並會晤日本首相岸田文雄，並在下周二出席安倍晉三的葬禮。賀錦麗將於周四訪問韓國並會晤韓國總統尹錫悅。她的亞洲之行正值美國總統拜登幾天前再次明確承諾保衛台灣的言論引發北京不滿之際。

報導引述美國副總統辦公室一位沒有透露姓名的高級官員在一場對媒體的電話吹風會上談到賀錦麗的訪日議程時說，除了緬懷安倍首相之外，她還將與日本首相岸田文雄討論一系列的問題，包括「美日聯盟、我們在包括太空在內的很多議題上的廣泛合作，以及一系列地區和全球議題，包括維持台灣海峽和平與穩定的重要性，推動自由與開放的印太的重要性。」

這位官員在談到賀錦麗與韓國領導人的會談時說：「下周四，賀錦麗將前往韓國首爾與尹錫悅總統舉行雙邊會晤，屆時她將會強調美韓聯盟的力量，並討論北韓構成的威脅、台灣海峽和平與穩定的重要性、美韓之間不斷增長的經濟和技術夥伴關係以及一系列的地區和全球問題。」

這位美國官員表示，美國與其合作夥伴立場相當一致，賀錦麗這趟亞洲之行，是與日本和韓國領導人討論最新事態發展和未來前進道路的一次機會。在目前華盛頓和北京之間緊張關係加劇的情勢下，岸田文雄和尹錫悅均在審時度勢地觀察局勢。

熟悉內部討論的消息人士本月早些時候告訴路透社，華盛頓還在開始考慮制定針對中國的制裁方案以及其它選項，以遏阻中國入侵台灣。

此外，北韓問題也將是賀錦麗此行的重點議題。針對外界有關北韓可能在賀錦麗訪問期間試驗核武器的猜測，那位美國行政當局高級官員說，華盛頓對這種可能性目前沒有任何預測和宣佈，但「這是可能的」。

這位官員說：「我們已經明確表示，這類試驗將導致美國參取進一步的行動，以顯示我們對大韓民國安全以及對我們日本盟友的鋼鐵般承諾。」

與此同時，美國核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）在美韓兩國聯合軍事演習之前抵達韓國釜山港，這項演習被認為旨在展示其應對北韓日益增長的威脅的威懾力量。