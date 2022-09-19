直播》10月下旬開放邊境？指揮中心最新說明。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增28,210例本土新冠肺炎個案及239例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的死亡個案中，較特殊死亡個案是一例40多歲男性，本身有癌症病史，接種過三劑疫苗，9月1日時因症狀至醫院就醫，PCR陽性後收治於專責病房，後續因病況惡化，併發肺炎合併呼吸衰竭，9月13日於醫院過世，死因為新冠病毒感染併肺炎呼吸衰竭。

指揮中心表示，今日新增之28,210例本土病例，為13,177例男性、15,017例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,028例)，臺中市(3,517例)，桃園市(3,403例)，臺北市(3,232例)，高雄市(2,166例)，臺南市(1,567例)，彰化縣(1,488例)，新竹縣(907例)，苗栗縣(709例)，新竹市(693例)，屏東縣(687例)，雲林縣(630例)，宜蘭縣(569例)，基隆市(566例)，南投縣(560例)，花蓮縣(434例)，嘉義縣(357例)，嘉義市(265例)，臺東縣(195例)，澎湖縣(121例)，金門縣(90例)，連江縣(26例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月16日，死亡日期介於6月6日至9月16日。

指揮中心說明，今日新增239例境外移入個案中，為131例男性、108例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)，土耳其及菲律賓(各4例)，美國、新加坡、日本、英國及泰國(各2例)，中國、柬埔寨、馬來西亞及德國(各1例)移入。另197例感染國家調查中。入境日期介於今年8月9日至9月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,210,248例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,204,324例排除)，其中5,998,860例確診，分別為32,421例境外移入、5,966,385例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,579例COVID-19死亡病例，其中10,563例本土。