疫情指揮中心今（19）日公布國內新增247例Omicron亞型變異株病例，分別為179例本土個案（106例BA.5、73例BA.2）及68例境外移入（2例BA.4、59例BA.5、5例BA.2.75、2例BA.2）。醫療應變組副組長表示，國內發現的本土BA.4，就是目前國際間上升的BA.4.6，傳染力比BA.5增加10%。

羅一鈞指出，上周我國共增加106例本土BA.5個案，約佔整體定序的59.2％，顯示國內BA.5疫情仍持續上升中，至於北部包含49例，中部佔30例，南部佔25例，東部僅2例，截至目前全國共累積430例本土BA.5個案，另有4例本土BA.4個案。

羅一鈞補充，目前國內發現的本土BA.4個案，即為目前國際間開始上升的BA.4.6個案，從現有資料顯示，傳染力約比BA.5增加10％，並不算是很多，且國內、國外都還不是主流病毒株，仍有待進一步觀察。

指揮中心說，截至目前國內今年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為803例、BA.4為88例、BA.2.75為16例、BA.2為983例；另累計430例BA.5、4例BA.4、2,452例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心表示，針對國內境外移入之BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為45例男性、21例女性，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於今年8月26日至9月10日。其中檢出BA.4個案分別自美國及奧地利(各1例)；BA.5個案分別自越南(9例)，美國及馬來西亞(5例)，法國及泰國(4例)，加拿大及韓國(3例)，德國、荷蘭、澳大利亞、印尼、菲律賓及香港(2例)，奧地利、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、瑞士、英國、捷克、塞內加爾、新加坡、瑞典、柬埔寨、蒙古、帛琉、挪威及日本(各1例)；BA.2.75個案分別自印度(3例)，新加坡及緬甸(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年9月14日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，占比為90%，另BA.4變異株占比約為6%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及亞太多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1、BA.5.2及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。