連兩日發生芮氏規模6以上地震，且餘震不斷，讓不少人心有餘悸，也有人直呼手機完全沒有收到地震警報，一名網友表示，手機下載「KNY天氣」App後，地震前1分鐘會開始倒數，倒數結束後真的開始搖，貼文釣許多此款App用戶狂推說「真的很神」。

原PO昨（18）日於PTT八卦板指出，下午1時20分發生地震時，「KNY天氣」App在1時19分就已跳出警報，還精準預測震波從震央抵達App用戶所在位置時間，接著開始倒數，倒數結束就開始搖，令他讚嘆「這App誰設計的啊？是如何蒐集地震資料的？」

「KNY天氣」App後，地震前1分鐘會開始倒數。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，不少網友也狂推，紛紛留言直呼「這款App真的很神」、「我也裝這個，真的有用，而且很準」、「看到App在那邊倒數真的很神奇」、「其實我看到它在倒數，感到很害怕」、「這款App真的強」、「這款真的神，還可以設定地震級度，像我是設定4級再通知」、「使用『KNY天氣』警報都有響」。不過，「KNY天氣」App目前僅支援Android用戶下載。

留言中也有人推另一款電腦板程式，「我電腦裝地牛wake up，剛剛也在倒數」、「地牛wake up就是讚」、「我是手機裝『KNY天氣』， 電腦用地牛wake up，都用好幾年了，真的準啦」。