中國大陸外長王毅24日在聯合國大會演說，指聯大第2758號決議，將台灣代表驅逐出去，已徹底封堵任何企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的空間。外交部今天駁斥王毅「扭曲歷史事實、刻意混淆真實現況」，對其誤導國際視聽，外交部予以最嚴厲譴責。

王毅在談到台灣問題時，強調中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，並闡述聯合國大會第2758號決議，指稱當時將台灣當局代表驅逐出去，從政治、法律和程序上，徹底解決全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，也徹底封堵任何人、任何國家企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的任何空間。

外交部副發言人崔靜麟今天駁斥，王毅在演說中誆稱對台灣主權，蓄意錯誤解釋聯大第2758號決議，將其與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，遮掩中國近期在台海挑釁的作為。

外交部重申，聯合國大會第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。中國卻持續刻意對聯大歷史文件作出扭曲錯誤的政治性詮釋，將並未獲得國際共識的所謂「一中原則」作荒謬連結。

崔靜麟強調，中華民國台灣是自由民主國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是國際公認、長期客觀的事實，也是當前的台海現狀，中華人民共和國從未統治過台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，從未統治台灣的中國共產黨政府無權置喙。

他說，《聯合國憲章》清楚指出，維持國際和平與穩定是聯合國的宗旨與原則，尤其禁止使用武力解決爭端。中國近期不斷升高對台軍事恫嚇，包括台灣周邊海域軍演及軍機艦越過海峽中線等種種軍事冒進的單邊行為，破壞台海和平現狀，危及印太區域安全。

外交部譴責大陸，種種作為明顯違反《聯合國憲章》精神與相關條文規定，卻在聯合國大會上聲稱愛好和平。中國近期以來在台海周邊進行的挑釁行為，已引起全球嚴正關切，友邦及美國等理念相近國家在聯大期間，紛紛公開表達對台海和平的重視，反對單方面改變台海現狀，並呼籲遵守聯合國憲章的重要性。

崔靜麟強調，台灣將繼續與民主社群國家共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。