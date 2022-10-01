《紐約時報》在9月29日刊登一篇評論文章，標題是「拜登的外交政策政在危及美國的利益」，文中質疑：「美國是否真的可以保衛台灣？」並指美國的保護主義使亞洲盟國感到不滿，對未來談判只做出模糊承諾，這些不會帶來成功。對此，前立委林濁水今（1）日就在臉書上表示，根據台灣民意基金會的民調指出，「如中共犯台，認為台灣會敗的有51%，相信拜登保證會派兵協防的才44%，52%不相信政府有保台能力」，質疑：「是因爲辣台妹不見了？」

林濁水在臉書上表示，「台灣相信烏克蘭會勝的比會敗的多」，但台灣經濟力遠勝烏克蘭，軍力裝備也勝，戰機、飛彈都佔上風...美對台保證又強過對烏克蘭，何以信心危機那麼嚴重？林濁水接著指出，「尤其是中產階級—白領、自營商、公務員最沒信心，更嚴重甚至超過6成，是因爲辣台妹不見了？」

林濁水更指出，「民眾不同意國防部太保守軟弱的僅42%」，林濁水強調，「無論如何，總統讓民眾把信心建立起來才好，所謂不要太軟弱，要求不高，不須衝衝衝，只要穩健」。