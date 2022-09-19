BA.4、BA.5疫情還在燒，台中再傳兩名嬰幼兒重症住院，但基層醫師也指出，最近不只COVID-19疫情，流感、腺病毒、腸病毒也在蠢動；台中榮總更收治一名5歲女童發燒、紅眼但就是未確診，最後證實是感染鉤端螺旋體緊急用抗生素治療才救回一命。

台中榮總小兒感染科主任陳伯彥坦言，近日兒童確診住院病例的確有較先前增多，但臨床上出現發燒、紅眼或肌肉酸痛等症狀兒童病號有1／2不是確診所致，目前還有腺病毒、腸病毒，台中榮總近半年則收治三名類似病患，最後證實沒確診而是致死率極高的鉤端螺旋體感染，即時採用四環黴素以及盤林西林類的抗生素治療才康復。

其中一名5歲女童上月某日突然燒到38度，合併紅眼睛、四肢紅疹，一度懷疑是確診併發重症，PCR採檢陰，且肝功能指數上升、血小板降低，最後證實是鉤端螺旋體感染；鉤端螺旋體菌常存在於土壤或污水中，可經由食入或傷口接觸到受動物（常見於狗、牛、豬、鼠類）尿液污染的土壤或水而感染。

陳伯彥提醒，近年因為新冠疫情大爆發，臨床遇到高燒病患，都會懷疑是感染確診併發高燒，但臨床上仍有許多數據和症狀可以鑑別診斷，像是MIS-C會發燒、紅眼，但肝功能指數不會飆高，而腸病毒也會高燒，但會合併扁朓腺腫大等。

台中市診所協會理事長曾崇芳指出，最近早晚溫差大，加上不少人以為確診就有無敵星星護體，造成未落實戴口罩、勤洗手等個人防護，不只新冠確診人數增加，也有人發燒3天都快篩陰，建議到大醫院採檢，排除感染新冠卻是罹患A型流感，且從澳洲上半年解封後流感反撲，呼籲民眾疫苗打好打滿，也應做好自我保護，避免感染任一病毒細菌而生病。