台中9月大男嬰感染新冠病毒引起心肌炎，以葉克膜搶救10多天。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中9個月大男嬰今年7月感染新冠病毒赴台中榮總求醫，住院後併發心肌炎，以葉克膜搶救10多天，住院治療7周後出院。未料20日再度確診就醫， PCR呈陽性、CT值15，所幸無大礙；台中榮總小兒心臟科主任詹聖霖表示，幼兒確診併發心肌炎又重複確診，機率相當罕見。

據了解，今年7月男嬰父母發現男嬰早上精神不佳、食欲不好甚至嘔吐，直到下午，男嬰開始發燒、意識不清、呼吸困難及膚色蒼白，父母緊急赴台中榮總兒童急診就醫，經採檢，PCR呈陽性、CT值為20，住院7周後順利出院；20日男嬰出現咳嗽及流鼻涕水等症狀就醫，經檢查發現再度確診，PCR呈陽性、CT值15，所幸無大礙。

詹聖霖指出，男嬰第1次確診症狀強烈，住院當晚發生休克情況，經診斷為猛爆性心肌炎，緊急插管並施以葉克膜與洗腎等急救措施，10天後陸續成功移除葉克膜及停止洗腎等治療，並於住院7周後順利康復出院；第2次確診則為輕症。

詹聖霖說明，根據美國疾病管制署的統計，新冠病毒引起心肌炎大約萬分之一，造成猛爆性心肌炎更少，約百萬分之一，好發在小於16歲的孩童及75歲以上長者，且孩童確診引發的心肌炎會比一般病毒引發心肌炎高約36倍。

詹聖霖指出，根據疾病管制署定義，在第1次感染超過1個月以上出現新的症狀且CT值小於27，為重複感染，故男嬰符合重複感染的定義，但男嬰重複感染原因不明，可能跟男嬰大病未癒或本身體質相關；根據今年6月的英國統計，成人發生重複確診的機率約0.73％，兒童重複確診的機率約0.68％，而小於5歲的孩童重複確診機率僅0.2 ％左右。

詹聖霖進一步指出，目前已知重複感染的孩童重症及死亡率不會比初次感染高，且重複感染的孩童大多有潛在疾病，約7成左右；以男嬰來講，感染新冠病毒造成猛爆性心肌炎，又重複感染，算起來的機會可能是億萬分之一，非常罕見。

詹聖霖表示，目前還是認為打疫苗相當重要，利大於弊；同時也提醒民眾父母，記得「733」口訣，為7大警訊症狀、3個高危險族群及3大防護。7警訊為持續發高燒、意識不佳、呼吸困難或呼吸急促、胸痛胸悶、四肢冰冷或膚色蒼白、抽搐及腹痛、嘔吐等現象；3個高危族群是指有潛在疾病、小於1歲或未施打疫苗的孩童；而3大防護則是戴口罩、勤洗手、打疫苗。