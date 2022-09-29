苗栗＋1073。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

次世代疫苗開打。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天29日新增新冠肺炎本土確診1073例，其中男性521人、女性552人，年齡分布1歲以下至99歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例13萬9322人，人口占比確診率達26.03％。疫情多變，防疫仍不可鬆懈。

衛生局局長張蕊仙表示，因應Omicron變異株影響及邊境逐步開放後可能之疫情衝擊，為儘速提升民眾抵抗變異株免疫保護力，將自10月3日起，除第一階段開放對象，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者外，增加第二階段對象，包括一、醫事人員。二、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員。三、50至64歲成人。四、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

縣長徐耀昌表示，提醒鄉親目前本土疫情尚在高原期，接種 COVID-19 疫苗可降低因感染 COVID-19 造成重症、住院、死亡及發生 MIS-C 風險，呼籲符合資格的民眾，尤其是 12 歲以下尚未完成基礎劑及 50 歲以上民眾尚未完成第 3、4 劑者，請儘速前往預約接種。如有症狀應加強快篩監控，快篩陽性者善用視訊診療，落實隔離措施，確實戴口罩、勤洗手。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。