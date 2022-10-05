愛買量販Ｘ美國康寧推出可微波不鏽鋼保鮮盒，換購價不到500元。（愛買提供）

愛買獨家新上市－大同10人份不鏽鋼電鍋墨綠色，2980元。（愛買提供）

愛買量販2022年周年慶，首波於今（5日）開跑，推出「雙十連假全館滿千送千」、「冰箱、洗衣機滿額回饋1千元」、「超過80大民生品牌特賣」、「家電區銀行滿額分期好禮最高送1000元」等，還有康寧餐具會員集點換購活動，換購價市價26折起。

邊境解封國內掀起出國潮，愛買觀察不少民眾開始添購行李箱、戶外休閒、鞋子等旅行用品，且周年慶首周末遇上雙十連假，推出會員限時3天全館「滿千送千」活動，10月8日至10月10日 HAPPY GO會員單筆滿1000元送1000元，單筆最高5000元。

愛買量販指定家電，雙十連假也加碼現金回饋，10月5日至10月18日周年慶期間，購買冰箱、洗衣機單筆滿5000元現折500元；雙十連假10月8日至10月10日，加碼滿5000元再送500元家電現金抵用券，雙重回饋滿額回饋1000元起跳。

家電區商品也獨享專屬銀行滿額分期禮，最高送1000元，10月5日至11月1日於家電區刷指定8家銀行，單筆分期滿8800元送200元，遠東銀行獨家加碼單筆分期滿2萬5000元送500元、單筆分期滿4萬5000送1000元。

另10月5日至10月18日首波祭出2000款DM商品4折起，集結超過80家民生品牌特賣，如墨綠色「大同10人份不鏽鋼電鍋」愛買獨家新上市，特價2980元，買再送HAPPY GO點數100點。