1名母親稱她的孩子16日在保母家過世，事發當天保母稱孩子睡著時沒了呼吸「到院前已死」，母親質疑保母延誤就醫時間，並質疑對方說詞反覆、含糊不清，保母家中監視器也被剪斷，對方接受警方問訊時還一派輕鬆，母親稱男嬰被解剖當天，她夢到孩子對她說「我痛痛醜醜」，崩潰希望警方查清真相。

該名母親發文指稱，她在本月早上6點多接到保母電話通知孩子沒有呼吸，已送醫不治，她崩潰痛哭著詢問保母，對方稱嬰兒當下睡著後，之後就發現沒了呼吸，該母親控訴保母發現當下竟是「聯絡父母」而非送醫，導致延誤就醫，且認為保母事後說詞反覆，連接受警方詢問時都一副輕鬆態度。

該母親說事發前2天，社會局曾稽查該保母家裡環境，一切是合格的，但事發後家中監視器線頭卻遭剪斷，檢方因需查明死因決定解剖，讓該母親再次心碎，她說解剖當晚夢到孩子說「媽媽我痛痛醜醜」，痛批該保母照顧孩子3個月，最後孩子成冰冷屍體，而保母卻一問三不知，希望司法能查明真相。

該母親的陳述文章被友人分享在臉書「爆料公社」，隨即引發網友討論，留言「我真的不敢請保姆，寧願自己累一點」、「政府到底多久才會重視這問題，總是讓保母傷害別人的小孩」、「監視器線剪掉肯定就有問題了」、「真的希望當保母不只是一個工作，也希望能有愛心負責任」。