陳冠霖（左）在《一家團圓》中面臨不少挑戰。（三立提供）

陳冠霖在三立八點台劇《一家團圓》中飾演霸氣回歸的集團總裁葉至誠，自從陳冠霖在劇中喪妻之後，戲份越來越重，他笑說喪妻後來因為槍傷流落街頭變弱智一直到失憶，然後再回歸，那段期間基本上就像導播說的「你怎麼消失這麼久？」以為陳冠霖都沒有在錄影，事實上那段時間他幾乎都在外景，曬得非常非常黑，好在本身皮膚很白，雖然持續曬太陽但馬上就白回來。

陳冠霖常在臉書上發開著車、載著其他女演員出外景的照片，每天都是快樂出航，他表示很喜歡拍外景，本身也喜歡呼吸外面的新鮮空氣，經常在棚內錄完都會問：「外面有下雨嗎？現在白天還黑夜？」其實拍戲他最怕就是體力上會撐不了，像之前一整天都外景，白天外景、晚上也外景，拍完又進棚，最怕的就是這樣的班表。

陳冠霖不諱言表示確診之後體力差很多，也告訴大家經驗談，當咳嗽快好的時候千萬不要吃麻油，前幾天他忍不住吃了薑母鴨，吃完之後太躁一直咳。之前陳冠霖演失憶，現在恢復後則展現帥氣動作戲，觀眾反應演技不錯，他表示沒有所謂好不好演，都是階段性。但他很享受當初那段失憶，因為完全素顏演出，可以完全放鬆地演都可以，他笑說之前因為演失憶弱智，有時皺眉故意把自己用成八字眉，演到現在抬頭紋都跑出來了，就是因為一直擠八字眉，然後那個狀態就會出來。

最近陳冠霖演出的葉至誠很霸氣，觀眾看得很過癮，希望可以看到他治反派的報應劇情，他笑說之前演抓到林則希的劇情，台詞說要直接打斷他一條狗腿，他覺得真是大快人心，不像以前規規矩矩永遠挨打，演的過癮是因為以前累積很多反派經驗，所以會把演反派的經驗把演技堆積，用在報復這些所謂的壞人上面，所以演起來很舒服，而且心裡面會自己想說你很壞，但是別讓我演壞人，不然我連我自己都會怕。