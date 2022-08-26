夏靖庭（左）和宥凱飾演道士父子檔。（采昌、馬棋朵提供）

夏靖庭在《民雄鬼屋》中飾演貪財騙色的道士，「直播小霸王」宥凱則飾演患有智能障礙的道士之子，2人在片中組成「反派父子檔」，宥凱在父親夏靖庭的淫威逼迫下，藉由怪力亂神對女主角楊謹華施暴，導致對方家破人亡，不過夏靖庭在戲裡戲外判若兩人，夏靖庭在拍攝現場面對宥凱和彤彤這2位影壇新人大展親和力，2位後輩都忍不住大讚：「夏爸爸帥慘了！」

「反派專業戶」夏靖庭雖然對惡人角色不陌生，但這次詮釋道士還是有新挑戰，他表示在片中擁有控制沛小嵐心理的能力，為了讓觀眾對這個角色信服，他花了大量時間在家中背誦、吟唱經文，還要練習搖鈴的節拍，「搖鈴沒有想像中的容易！鈴聲間只能清晰發出單響，在這個節奏上還要清楚說出台詞和咒語，並不簡單。」

宥凱表示很榮幸能夠與夏靖庭合作，「夏哥對我非常親切，等戲過程中都會和我聊天，我根本真的把他當爸爸一樣，完全融入在我的角色，在他旁邊就真的很有安心感，拍戲過程中有時候他也會給我一些建議！」

夏靖庭在片場父愛滿溢，片中飾演楊謹華女兒的彤彤同樣對他讚不絕口，「跟夏哥明明沒什麼對戲，但是他對我很關心，最讓我感到溫暖的是殺青酒當天，他坐在我隔壁就像爸爸一樣的幫我夾菜，還提醒我小心不要燙到，很溫柔、貼心！」也讓人看到《民雄鬼屋》劇組在恐怖驚悚的拍攝環境下，其實充滿溫馨的一面。電影全台熱映中。