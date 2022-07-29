近年來Gucci因為許多的合作話題不斷，成為時尚搜尋平台LYST第二季榜首，是近期最受歡迎的時尚品牌之一，台灣女星賈靜雯、楊謹華、蔡詩芸等人也是品牌粉絲，日前還各自以不同風格演繹品牌最新包款，其中楊謹華巧妙地運用桌子凹出性感曲線，受到閨蜜許茹芸、曾之喬誇讚「美臀」、「好辣」，成功締造話題。

賈靜雯以淺灰色格紋西裝搭配Gucci Attache 琥珀色中號肩背，展現俐落都會女性形象。（Gucci提供）

蔡詩芸以黑色貼身套裝搭配Gucci Attache 包款，揉和運動休閒與性感。（Gucci 提供）

此次備受女星們青睞的包款，是Gucci甫上市的Gucci Attache系列包款，在前陣子的Love Parade系列大秀上首次亮相，當時宛若幸運餅乾造型的Attache包款也備受討論，該包款是品牌創意總監Alessandro Michele，以1970年代包款造型為靈感，重新演繹品牌檔案庫經典包型，表達品牌故事、超越性別的限制的精神，也讓這款包款具有復古、中性的味道;另「Attache」取名字法文鉤子之意，因此品牌特別在帶身以G字金屬鉤環連接，為包型增添變化之餘，也讓使用者可隨意更換皮革、編織背袋，也提供肩背、手提等更多元的揹法，使其更加容易融入各種穿搭之中。

微風廣場Gucci新店開幕獨家首賣包款，Gucci Attache 琥珀色中號肩背包，搭配藍紅藍撞色背帶，10萬6900元。（Gucci 提供）

Gucci Attache 米色中號肩背提包，10萬6900元。（Gucci 提供）

Gucci Attache 米色中號肩背提包，10萬6900元。（Gucci 提供）

Gucci Attache 小號藍色GG緹花肩背提包，8萬200元。（Gucci 提供）

他的百搭性也可以從此次三位女星的穿搭照中略見一二，不論是楊謹華以手拿的方式搭配極具女人味的印花洋裝、蔡詩芸以大膽的個性運動風格搭配，抑或是賈靜雯以單肩扛包的方式搭配俐落西裝套裝，所詮釋的都會麗人風格Gucci Attache 包款都能完美融入。另外為慶祝Gucci台北微風專門店盛大開幕，即日起隆重推出獨家首賣包款Gucci Attache 琥珀色中號肩揹包搭配藍紅藍撞色背帶。