近年來Gucci因為許多的合作話題不斷，成為時尚搜尋平台LYST第二季榜首，是近期最受歡迎的時尚品牌之一，台灣女星賈靜雯、楊謹華、蔡詩芸等人也是品牌粉絲，日前還各自以不同風格演繹品牌最新包款，其中楊謹華巧妙地運用桌子凹出性感曲線，受到閨蜜許茹芸、曾之喬誇讚「美臀」、「好辣」，成功締造話題。

賈靜雯以淺灰色格紋西裝搭配Gucci Attache 琥珀色中號肩背，展現俐落都會女性形象。（Gucci提供）
賈靜雯以淺灰色格紋西裝搭配Gucci Attache 琥珀色中號肩背，展現俐落都會女性形象。（Gucci提供）
蔡詩芸以黑色貼身套裝搭配Gucci Attache 包款，揉和運動休閒與性感。（Gucci 提供）
蔡詩芸以黑色貼身套裝搭配Gucci Attache 包款，揉和運動休閒與性感。（Gucci 提供）

此次備受女星們青睞的包款，是Gucci甫上市的Gucci Attache系列包款，在前陣子的Love Parade系列大秀上首次亮相，當時宛若幸運餅乾造型的Attache包款也備受討論，該包款是品牌創意總監Alessandro Michele，以1970年代包款造型為靈感，重新演繹品牌檔案庫經典包型，表達品牌故事、超越性別的限制的精神，也讓這款包款具有復古、中性的味道;另「Attache」取名字法文鉤子之意，因此品牌特別在帶身以G字金屬鉤環連接，為包型增添變化之餘，也讓使用者可隨意更換皮革、編織背袋，也提供肩背、手提等更多元的揹法，使其更加容易融入各種穿搭之中。

微風廣場Gucci新店開幕獨家首賣包款，Gucci Attache 琥珀色中號肩背包，搭配藍紅藍撞色背帶，10萬6900元。（Gucci 提供）
微風廣場Gucci新店開幕獨家首賣包款，Gucci Attache 琥珀色中號肩背包，搭配藍紅藍撞色背帶，10萬6900元。（Gucci 提供）

Gucci Attache 米色中號肩背提包，10萬6900元。（Gucci 提供）
Gucci Attache 米色中號肩背提包，10萬6900元。（Gucci 提供）
Gucci Attache 米色中號肩背提包，10萬6900元。（Gucci 提供）
Gucci Attache 米色中號肩背提包，10萬6900元。（Gucci 提供）
Gucci Attache 小號藍色GG緹花肩背提包，8萬200元。（Gucci 提供）
Gucci Attache 小號藍色GG緹花肩背提包，8萬200元。（Gucci 提供）

他的百搭性也可以從此次三位女星的穿搭照中略見一二，不論是楊謹華以手拿的方式搭配極具女人味的印花洋裝、蔡詩芸以大膽的個性運動風格搭配，抑或是賈靜雯以單肩扛包的方式搭配俐落西裝套裝，所詮釋的都會麗人風格Gucci Attache 包款都能完美融入。另外為慶祝Gucci台北微風專門店盛大開幕，即日起隆重推出獨家首賣包款Gucci Attache 琥珀色中號肩揹包搭配藍紅藍撞色背帶。

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