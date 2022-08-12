《民雄鬼屋》以水的流動作為沛小嵐被附身的狀態。（截自罡風創意特效影片）

楊謹華為詮釋妹妹「何徳心」，妝容和心理狀態都費盡苦心。（采昌、馬棋朵提供）

楊謹華主演《民雄鬼屋》全台票房已突破2200萬，該片特效找來金馬獎最佳視覺效果獎得主《月老》的嚴振欽團隊「罡風創意」操刀，近日釋出長達3分鐘的特效技術解析影片，解釋如何讓拍攝時大量的藍幕彷彿被施法般，創造出如假包換的民雄老宅。甚至為了一場屍首分離戲，先以3D建模打造出一顆完整的楊謹華腦袋，楊謹華打趣說拍完後老公差點想把這顆頭帶回家，「不捨得它就這樣流落街頭。」

片中的民雄鬼屋看似是在真實洋樓實景拍攝，但其實是美術在同一平面搭造出不同房間，再透過特效呈現出三層樓的空間感，庭院、古井也都經過特效改造。楊謹華的頭顱則是以3D建模完成，拍攝時配合被砍的劇情在現場滾動，再以縮時效果呈現出人頭逐漸腐爛幻化成一只骷髏頭，透過特效展現時間的流動感。最特別的是，過往鬼片中的鬼魂附身橋段，經常以煙霧朦朧感快速帶過，但這次沛小嵐的附身過程格外細膩，用貫穿電影的「水」元素，做出水流滲入體內的詭異意象，暗示在民雄當地發生恐怖傳說的皆與水有關，包含女僕被迫投井、當地大排經常發生的溺水事件，讓《民雄鬼屋》充滿奇幻驚悚的氛圍。

造型梳化也相當講究，除了讓演員們穿上80年代的服裝，楊謹華也特地為了片中三款妝容和化妝師溝通許久，包含屬於姊姊「何聖心」大家閨秀的精緻淡妝、妹妹「何德心」臉帶大片胎記的憔悴模樣，以及令人作噁的猙獰鬼妝，讓觀眾在銀幕上一眼就能區別角色。楊謹華表示飾演妹妹「何德心」時，完全沒上粉底和眼線，在幾乎素顏的狀態下讓特效化妝師化上胎記和皮膚上的污漬髒痕，在片中和楊謹華一起闖入異度空間救彤彤的劉韋辰，也被楊謹華截然不同的妝容給驚呆，甚至大膽說：「看到謹華姊從梳化間變成德心走出來的時候，有覺得見到鬼！」

另外，主演群將持續在週末走進影廳和觀眾交流，片中為「女鬼」配音並演唱主題曲〈墜落〉李佳薇看完片後直呼太精采，也主動提出想在這週末與影迷見面，詳細場次請參考官方臉書。