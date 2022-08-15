布萊德彼特主演的《子彈列車》票房成績也很不錯。（索尼影業提供）

李炳憲在《緊急迫降》中飾演有飛行恐懼症的乘客。（車庫提供）

拍完《民雄鬼屋》後，劉韋辰從BL男神變天菜通靈學長。（采昌、馬棋朵提供）

由湯姆克魯斯主演的動作電影《捍衛戰士：獨行俠》，從今年5月上映至今，票房衝破7億大關，穩坐台灣影史票房第7強，在疫情期間飛出難以置信的高度。而布萊德彼特主演的新片《子彈列車》，在台灣上映12天票房累積近7千萬，不僅在台蟬聯雙周冠軍，全球累積票房也已高達1億1450萬美金佳績，成績也是直直向前衝。

和《捍衛戰士：獨行俠》同樣也是以飛機為題材的韓片《緊急迫降》，斥資275億韓元拍攝，集結坎城影帝宋康昊、坎城影后全度妍、李炳憲、金南佶、任時完、朴解浚、金素辰等華麗卡司演出，本月12日在台灣上映後獲得熱烈好評，首日就賣破200萬，目前票房已近千萬，不僅登上全台新片票房冠軍，並打破今年韓影在台開票紀錄。

國產鬼片《民雄鬼屋》也有所突破，票房已達2600萬，片中演員劉韋辰帥氣又暖心的模樣吸引不少影迷關注，他之前因演出BL劇打開知名度，首度挑戰大銀幕，飾演通靈少年「阿智學長」，為了從民雄鬼屋救出曖昧中的學妹麥語彤，不惜陪著飾演麥語彤母親的楊謹華闖進鏡像異度空間對抗未知妖魔。