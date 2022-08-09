奧莉薇亞紐頓強和約翰屈伏塔在《火爆浪子》飾演一對，成為影史中經典情侶之一。（摘自IMDB）

奧莉薇亞紐頓強和約翰屈伏塔在《火爆浪子》的歌舞經典不墜。（摘自IMDB）

因經典歌舞電影《火爆浪子》在1970、80年代紅極一時的好萊塢影壇玉女奧莉薇亞紐頓強，在美國時間8日上午於南加州的自家農場中去世，享壽73歲。她在30年前首度檢查出罹患乳癌，經過20多年對抗病魔的過程，癌細胞慢慢擴散到下背部，2018年她在演出之前3周臨時宣告取消，接著就少有公開表演活動。

和她在《火爆浪子》演一對的老搭檔約翰屈伏塔，悲痛發文哀悼：「我最親愛的奧莉薇亞，妳讓我們的人生都變得更好，妳的影響是讓人難以置信的，我真的很愛你。」

奧莉薇亞最早進入歌壇以演唱鄉村歌曲為人所知，甜美外表與天使般的嗓音，在《火爆浪子》中飾演具備鄰家女孩氣質的「桑迪」一角相當搶眼，和扮演壞小子的約翰屈伏塔搭檔轟動一時，也成為影史經典銀幕情侶檔之一。《火爆浪子》經典不墜，即使上映20年後再次在美國盛大重映，票房依舊銳不可檔，迪士尼的《歌舞青》也是從《火爆浪子》中找到靈感，重新包裝進化。

奧莉薇亞有過2段婚姻，第2任丈夫約翰伊斯得林，在她去世後聲明表示過去30年來她一直是對抗乳癌的勝利與希望表徵，她所成立的奧莉薇亞紐頓強基金會仍將繼續推動植物藥物與癌症的研究。