前台北市議員羅智強爭取代表國民黨參選桃園市長失利後，籌組新政團「真愛台灣」展開徒步環島，父親節來到台南，國民黨台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪帶路品嘗在地牛肉湯，羅智強出席蔡的2場問政說明會。

羅智強7月爭取參選桃園市長失利，並未就此氣餒，自組「真愛台灣」新政團，隨即展開環島苦行，到各縣市為黨籍參選人加油打氣，展現年輕世代的樂觀積極態度，父親節抵達台南市。

26歲蔡宗豪曾擔任羅智強台北市議員時期的助理，彼此兄弟相稱，蔡帶著羅智強品嘗台南知名的康樂街牛肉湯，為「大哥」補元氣。

羅智強大讚台南牛肉新鮮、口感好。他提到徒步環島計畫，除了一步一腳印宣揚新民主理念，更要輔選優秀參選人及推動2024年政黨輪替。父親節行腳到台南，羅智強自比「長兄如父」，將連2天出席蔡宗豪的問政活動，拉抬人氣。

蔡宗豪8日、9日各在長榮新城與大道新城二區舉辦2場問政說明會，蔡宗豪主張提高0至6歲幼托補助、促設青年局及65歲以上免健保費等各項從幼兒到長輩的福利政見，羅智強將力挺站台，並陪同蔡宗豪路口宣講、黃昏市場拜票。