高雄高級中學儀隊此次酷夏靠著滿腔的熱血，參加九天民俗技藝團所辦的「極限環台賽」，分成2組分別以環台全島及以七日徒步環南台灣(高雄-花蓮)方式，希望透過最務實的徒步行走，盼將人文關懷、偏鄉弱勢處遇等用最踏實的方式去體悟和感受。

雄中儀隊同學共分成2組人馬，分別是全程組6人，分段組7人，繞行台灣全島一週，總公里數為1035公里的賽程，用自身毅力抵抗豔陽的照射，以身扛三太子徒步行走的方式，完成了雄中百年以來的首次壯舉。

「徒步環島，瘋子才去走」參與全程選手的黃皓丞說著，卻又無法停下熱血的腳步，扛著三太子走過西螺大橋、蜿蜒的南迴公路、險峻的蘇花公路、秀麗的東北角，雖然很苦，但更體驗到台灣民眾的對他們的熱情鼓勵，心中的感動和炙熱更勝艷陽。

「在比賽開始後，我認知到，只有一腔熱血是不足以走完臺灣一圈的。少喝了一口水、少吃了一顆飯糰、少尿一泡尿，都有可能導致自己走不到終點；意志力會隨著距離的增加而被消磨，心理狀態會隨著時間而變得糟糕。而這些是無法想像的，唯有親身體驗才會知道的。」選手們在終點的心得中寫到。平均每日超過10小時的賽事中，所面對的還有因為傷痛暫時休息而缺少的人力，仍必須將三太子扛回終點的使命，過程中流下的汗水和同儕們互相扶持、打氣成為繼續完賽的動力。

此次活動在學校及家長會的鼓勵和支持下成行，更有畢業的學長響應此次活動在不同的分段加入徒步公益環島的過程。活動不僅能體驗團隊信念的建立，更經歷生理或情緒的挑戰。面對連日賽挑戰體能的極限、就算已經做好萬全的準備，曬傷、腳底水泡、肌肉疼痛等狀況仍不斷的考驗選手的體能和意志力。「加油」、「你們是最棒的」、「讚」路途上所收到的鼓勵、也讓他們的心中對於台灣的生命力有了更不一樣的感受。

雄中儀隊這次參與徒步環島不只是挑戰突破自我，也是具體實現雄中學子「人文關懷、偏鄉弱勢處遇」的人文情懷。希望能藉由活動的參與，為在疫情之下，較少人關注的社福機構勸募經費，而在活動結束後統計，募得近10萬元的善心捐助，也讓參與的學子們覺得雀躍，感受到自己也能用自己的方式為社會上需要幫助的人們盡一份心力。