來自台坂部落的參賽隊伍「依篤翻滾吧」結合體操與表演，驚豔全場。（蔡旻妤攝）

來自台坂部落的參賽隊伍「依篤翻滾吧」結合體操與表演，驚豔全場。（蔡旻妤攝）

來自嘉蘭部落的隊伍Ka a lu wan獲得特優。（蔡旻妤攝）

來自阿西路愛部落的隊伍。（蔡旻妤攝）

人氣YouTuber阿拉斯Arase擔任活動主持人。（蔡旻妤攝）

台東縣政府秘書長盧協昌致詞。（蔡旻妤攝）

活動現場攤位。（蔡旻妤攝）

活動現場攤位。（蔡旻妤攝）

台東首創原住民族創意隊呼競賽 台坂孩子體操獲全場喝采

台東縣政府首創原住民族紀念日創意隊呼「很會說我們cihli'」，7日決賽逾百人參賽，其中來自台坂部落的參賽隊伍「依篤翻滾吧」結合體操與表演，驚豔全場。台東縣長饒慶鈴表示，這是全國首創的族語隊呼競賽，期盼藉由一系列的活動，展現原住民族豐富的傳統語言及文化。

有別於其他隊伍載歌載舞，14位孩子及教練在台上賣力翻滾，獲得台下熱烈喝采。曾為台灣拿下逾 80 面獎牌、入選為 2020東京奧運選手的體操教練游朝偉說，台東縣僅有台坂部落發展體操，多年來體操已融入部落生活，希望未來體操能向市區及各鄉鎮邁進，希望藉由活動讓大家看見體操的多樣性，讓孩子的族語更精進。

「蠻倉促的，沒想那麼多，因部落發展體操就以此參賽」台坂國小體操教練盧宏升坦言，從獲知訊息到錄製影片僅3天，時間緊迫，帶著孩子們拿出最熟悉體操項目參賽，其中最小的孩子只有5歲，他說，希望有興趣的朋友都可以來學習。

此次參賽隊伍參與人數超過百人，各部落傳統領袖、各鄉鎮長及民意代表都參與盛事，由人氣YouTuber阿拉斯Arase擔任主持，氣氛超嗨，競賽演出內容有舞蹈、戲劇、歌唱、樂器、啦啦隊等各類創意形式，由來自嘉蘭部落的隊伍Ka a lu wan獲得特優及獎金2萬元。

Ka a lu wan團長葉雙桃表示，嘉蘭天主堂歷經 2005年海棠及 2009年莫拉克風災摧殘後，整間教堂隨著泥水被沖進了太平洋，經過教友多年努力向各界籌募善款仍有努力空間，這筆獎金將捐作嘉蘭天主堂的重建經費。

縣府原民處長方銘總說明，今年下半年舉辦一系列原住民族日活動，包括風起原舞部落展演、土地關於你特展、波浪屋x月亮聚等，展現台東縣原住民族的多元樣貌和力與美。