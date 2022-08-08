美國上周公布多項經濟數據，表現優於市場預期，令全球股市震盪後多數收高。富達國際表示，由於對未來經濟展望仍有疑慮，使布蘭特原油跌、美元指數持續走升，因此，該投資戰略資產配置上仍維持審慎看法。

在資產配置上，富達國際指出，在股票投資聚焦擁有股息收益且穩健資產負債表及評價合理之企業；另在債券市場上仍維持看好投資等級債；多重資產策略為對風險資產維持審慎態度，建議減持股票及信用債，偏好美元資產。

富達相當看多美國投資等級債，主要有六大理由：

一、美國經濟成長放緩：因企業補庫存需求與新訂單成長下滑，顯示美國內需成長降溫，未來將反映在美債殖利率定價上。

二、美國通膨有望觸頂：景氣趨緩、美元升值、房市走緩等因素，預估美國通膨有望觸頂，聯準會可望放緩升息幅度。

三、消費動能減弱：高通膨將衝擊民眾消費信心，影響佔美國GDP約70％的消費動能。

四、就業市場強中透弱：因應成本上揚與控制毛利率，部分科技與金融產業已出現調整人力需求跡象。

五、強勢美元降低企業獲利展望且抑制通膨，有助聯準會提早停止升息循環。

六、美國投資等級債殖利率相較於股票股利率更具吸引力。