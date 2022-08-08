資料照片(總統府提供)

中共解放軍4日中午起對我國進行針對性軍演，迄今仍無收手跡象。蔡英文總統今天表示，面對這些威脅，我們的國軍弟兄加強戒備，24小時嚴密監控台海周邊軍事情況。在父親節的今天，依然堅守崗位，捍衛家園，確保全體國人的安全。「我要對各位的付出，致上最高的敬意」。

蔡英文在臉書表示，今天是父親節，感謝所有辛苦的父親，祝各位父親節快樂！從上周開始，中國持續在台海周邊進行軍事演習，甚至，還宣布將在多個鄰近海域實施長時間的軍演。但面對這些威脅，我們的國軍弟兄加強戒備，24小時嚴密監控台海周邊軍事情況。

她說，我們有很多國軍弟兄，也具有父親的角色，在父親節的今天，依然堅守岡位，捍衛家園，確保全體國人的安全。「我要對各位的付出，致上最高的敬意」。此外，身處各行各業的父親們，不論是身為消防員的爸爸、身為警察的爸爸等，此刻也都在自己的崗位上全力以赴，努力工作。

她感謝在各崗位的爸爸們，支撐起整個家庭，也守護全體國人的安全及健康，更讓整個社會不斷穩定向前邁進！並鼓勵在外打拚的遊子「也一定要記得打電話回家，和爸爸說一聲：父親節快樂！」