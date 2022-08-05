共軍今（5）日持續在台灣周遭海空域進行實戰化聯合演訓，而有民眾爆料，有台灣貨輪在今（5）日早上八點於台灣高雄港西南外海，拍攝到國軍成功級巡防艦「跟監」「不明艦隻」的照片，根據推斷，「不明艦隻」應該是共軍052C 舷號150長春艦，我國防部也對此回應了。
根據大陸央視報導，解放軍東部戰區表示，8月5日繼續按計劃位於台灣本島北部、西南、東部等海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。
而根據《記者爆料網》民眾爆料，有台灣貨輪在今（5）日早上八點於台灣高雄港西南外海，拍攝到國軍成功級巡防艦「跟監」不明艦隻的照片。
根據拍攝到的民眾推斷，「不明艦隻」應該是解放軍052C 舷號150長春艦，國軍巡防艦的舷號不明。
我國防部也對此表示不評論個案，但針對中共多批軍艦、軍機於台海周邊演習，國軍運用各種監偵機制，全程嚴密監控，秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，堅定捍衛主權和國家安全。
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