大陸央視新聞報導，大陸國家電影局網站11日公布，將以「愛電影．愛生活」為口號，在8至10月開展2022年電影惠民消費季活動，主要措施包括推動更多新片大片加快上映，聯合多家電影票務平台發放共計1億元（人民幣，下同，約合新台幣4.35億元）觀影消費券，深挖農村電影消費潛力，推動減稅退稅、社保費緩繳、房租減免、用電階段性優惠、營業中斷類保險等紓困政策，在電影行業落地。

大陸國家電影專資辦統計，在《獨行月球》《人生大事》等大陸國產影片拉動下，2022年電影暑期檔累計票房已突破70億元人民幣。

大陸國家電影局關於開展2022年電影惠民消費季的通知指出，在總體安排，基本思路在統籌推出務實多樣的惠民利企電影消費促進措施，優化消費供給、釋放消費潛力，充分發揮電影消費對電影產業循環的牽引帶動作用，更好滿足廣大觀眾觀影需求，有效促進電影市場持續恢復，助力推動新時代電影高品質發展。

主要內容有三：一是豐富影片供給。鼓勵電影出品、發行單位積極投放優質影片進入市場，推動更多新片大片加快上映，積極開展路演直播、主創連線等線上線下融合的影片宣介活動，進一步提高宣傳覆蓋面和消費轉化率，吸引更多觀眾走進影院觀影。

二是發放觀影消費券。聯合貓眼、淘票票、抖音等電影票務平台，發放1億元觀影消費券，設立「愛電影．愛生活」2022年電影惠民消費季專區專欄，對觀眾購票費用予以補貼，激發消費熱情。

三是挖掘農村消費潛力。繼續大力扶持鄉鎮影院建設和營運，提升觀影體驗和服務品質，結合農村特色節慶活動，組織開展鄉村電影消費促進活動。

四是推動紓困政策落地。做好減稅退稅、社保費緩繳、房租減免等惠企紓困政策在電影行業內的宣傳和落實，實現電影企業和電影從業人員應知盡知、應享盡享。