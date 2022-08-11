南韓女團EVERGLOW（에버글로우）2019年正式出道，團內成員唱跳兼具，迷倒大片粉絲，擁有超高人氣，近期EVERGLOW即將前往澳洲雪梨參加當地音樂節，卻傳出其中一名成員Aisha（許庾琳、허유림）因健康狀況惡化暈倒，送急診進行精密檢查，將缺席團體活動。

女團EVERGLOW的所屬經紀公司樂華娛樂今（11日）發出公告，成員Aisha原本計劃今天前往澳洲雪梨準備「HallyuPopFest Sydney 2022」活動，但進行準備工作時就暈倒了，第一時間就送往急診檢查，但由於健康情況突然惡化，目前Aisha正在醫院進行精密檢查，在檢查結果出來前會靜心休養，考量健康因素後決定不參加國外演出，樂華娛樂表示：「本公司將把藝人的健康放在首位，盡全力恢復藝人的健康。」並向粉絲道歉「因為突如其來的消息讓很多粉絲擔心了，很抱歉。希望粉絲們多多諒解。謝謝。」

根據韓媒《news1》報導，「HallyuPopFest Sydney 2022」的表演將由E:U、施賢、Mia和Onda上台，女團EVERGLOW粉絲遍布全球，上個月初才到沙烏地阿拉伯參加「我愛大家 KSA吉達 K-POP Festival 2022」，她們是第一個在當地超級巨蛋表演的偶像，之後又飛到倫敦參加「韓流POP Festival London 2022」，行程相當繁忙。

許多粉絲得知偶像病況，紛紛留言：「阿莎一定要健康，未來走更大的花路」、「心疼莎莎」、「天啊這是病得有多嚴重，aisha早日康復呀」、「怎麼又病倒了，上次也是，莎一定要好好的」、「我感覺是新冠後遺症，因為新冠很多人會這樣，等官方吧」。