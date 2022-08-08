PINK FUN與原子少年地球團成員同台。（索尼提供）

PINK FUN與原子少年地球團成員同台。（索尼提供）

女團PINK FUN日前舉辦「我們一起發芬」見面會，除了演唱多首歌曲，還進行才藝大比拚，從現代舞、韓風舞蹈、以越南語演唱、吹曲笛到吉他自彈自唱，這段期間她們投入練習，成功挑戰自我後，PINK FUN成員哭成淚人兒，台下歌迷和工作人員見證她們的辛苦成果，也跟著落淚，現場哭成一片淚海。

相隔1年，PINK FUN再次與粉絲相聚，舉辦見面會，她們做足準備，開心向粉絲喊話：「終於又再次跟大家見面了，且可以和你們近距離面對面，真的很棒！」合體表演結束，PINK FUN分成4個小組要進行「圓夢計畫才藝表演」環節，她們透露，平常8人還是一起合體練習，但一談到自己的才藝表演，可是緊守口風，PINK FUN笑說：「我們會一直見面一起練習見面會的內容，但對彼此的才藝表演，我們怎麼打聽都不知道，大家都保密到家。」姊妹鬩牆的戲碼，宛如迷你版宮鬥劇。

這次的才藝表演，巧瑜和心平一改平常大家最熟悉PINK FUN的青春活力舞風，挑戰充滿力道的帥氣K-POP舞曲，兩人大跳韓國女歌手SOMI的《XOXO》，讓平時舞功高強的她們練到上氣不接下氣，直呼：「真的很難，常常喘到無法呼吸，肌肉痠痛3天3夜。」跳完心平忍不住淚崩，哽咽說：「覺得自己完成了，很感動！」巧瑜笑說：「我的心情相反，是開心到想大笑，我跳完了，耶！」此外，近來人氣爆棚的原子少年地球團，成員佳辰、文廷、祖安、廷軒和俊傑，也以嘉賓之姿登上PINK FUN見面會共演，讓全場粉絲陷入瘋狂。