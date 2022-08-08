宥勝帶老婆慈惠和一對兒女在台東東河橋體驗SUP。（喜鵲娛樂提供）

宥勝帶老婆慈惠和一對兒女環島度假。（喜鵲娛樂提供）

宥勝出席代言品牌AiLock智慧鎖台北見面會。（喜鵲娛樂提供）

宥勝日前揮別拍攝了10個月的《機智校園生活》回歸家庭，安排了一趟全家福環島旅行，他往年父親節都在工作中度過，難得今年可以好好放假，結束環島旅行後，選擇留在台中迷你屋跟家人以及貓兒子們一起過，也祝福辛苦的父親們父親節快樂，希望大家出門在外或在家中都能平安快樂。

宥勝在父親節前夕出席代言品牌AiLock智慧鎖台北見面會，提到之前因為太常離家，分開的時間大於相聚的時間，導致兩個孩子的改變，讓他看了很心疼，現在只要有時間一定會把握可以跟家人相處的時間。

宥勝也分享，這次旅行最常聽到朋友講的一句話就是：「這些孩子怎麼那麼黏爸爸？」但其實之前不是這樣的，「在過去10個月裡，我必須常常離開他們身邊，而且分開時間大大多於相聚時刻。所以一開始爸爸只要準備離開，孩子就會沮喪的崩潰大哭，我們都要花非常久的時間處理情緒，但等到爸爸終於要回家的時候，他們卻又變成激動尖叫甚至難以入眠。這種起伏其實很干擾孩子的生活」。所以他和老婆慈惠後來決定，不再讓孩子知道爸爸確切的回家日期，並且總是趁他們睡著後才進門，在睡醒前就離家，讓他們減少相聚分離的焦慮時刻。

「於是孩子們就漸漸變了。因為總是在睡前才知道爸爸凌晨要走，而每次問爸爸什麼時候回來都沒有答案，時間久了就會明白，爸爸其實很難回家。所以他們漸漸也不抱那麼緊了，對爸爸的存在也漸漸不上心，這種令人心疼的成熟，確實讓大家的日子都變得比較好過。直到有一天他突然說：「寶貝，爸爸要搬回家囉。」孩子問：「咦？你不用拍戲了嗎？」他回：「嗯，這次，爸爸拍完了。」

所以當這次朋友笑問「這些小孩怎麼那麼黏爸爸啊？」他開心回答：「因為他們很愛我啊！而且他們知道，爸爸真的回來了！」他謝謝孩子們「一直等我」，也感嘆這次旅行其實不太像是度假，反而像回家。