「石虎家族FUN遊台中」活動今天在港區藝術中心舉行，安排多元表演節目及趣味互動攤位，與大小朋友提前歡度父親節。（陳淑芬攝）

台中市新聞局長鄭照新在「石虎家族與歐米馬」見面會活動中表示，台中市府積極推動幼兒福利政策、重視海線發展。（陳淑芬攝）

石虎家族與歐米馬今天在港區藝術中心與大小朋友提前共度父親節！台中市政府新聞局舉辦的「石虎家族FUN遊台中」活動，規畫多元節目及趣味互動攤位，還有石虎家族、歐米馬及YOYO家族帶來音樂演出。新聞局長鄭照新出席表示，台中市府積極推動幼兒福利政策、重視海線發展，也希望大小朋友假日共享親子時光。

「石虎家族FUN遊台中」活動每年到不同的行政區舉辦見面會，今天在港區藝術中心的活動安排多元表演節目及趣味互動攤位，台中市道安工作小組交通局、警察局也到場設有趣交通安全小知識攤位，展示帥氣哈雷機車等警用重型機車，大小朋友也興奮地合照。

鄭照新表示，台中市府推動多元化幼兒福利政策，親子館由4座增加到12座；公托由5間增加到目前的23間，今年起更降低小公托月費、提高生育津貼至2萬元，未來將持續推動公托、公幼、親子館倍增計畫，透過完善公共托育資源與平價托育服務，讓年輕人敢生敢養。

鄭照新說，市府重視海線發展，清水車站人行跨站天橋在今年1月開工，完工後將大幅節省通行時程、紓緩交通壅塞問題；台中海洋生態館預計在今年底能完工，未來將持續推動福利與建設，打造更友善宜居城市。

新聞局表示，今年規畫有2場吉祥物粉絲見面會活動，並預告另一場將在8月21日於南區健康公園舉行，將邀請月亮姐姐、香蕉哥哥、百香果姐姐、KIWI姐姐及鳳梨哥哥等超人氣哥哥姐姐一同唱唱跳跳，還有小青蛙劇團演出兒童劇，歡迎踴躍參加。