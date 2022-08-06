大陸男星馬天宇2006年參加東方衛視《加油好男兒》，獲得全國總決賽第6名出道，至今共發行3張唱片、2張EP唱片，曾參演過夯劇《少年神探狄仁傑》，《軒轅劍之天之痕》等。近期合作Angelababy主演《塵緣》，沒想到劇還沒開播，就爆出「不肯配合女方宣傳」的負面傳聞，目前本人已經作出回應，幽默態度逗笑網友。

馬天宇與Angelababy共同主演《塵緣》，在劇中扮演練仙界學姊弟，展開一段奇幻愛情故事。因兩人外型亮眼，該劇飽受期待。昨（5日）晚上，馬天宇被曝對演藝事業喪失興趣，不肯配合女主演Angelababy宣傳。

馬天宇親自前往爆料貼文回應負面傳聞。（圖／翻攝自娛樂圈八卦大站微博）

6日馬天宇本人親自前往爆料貼文反擊：「你又知道了！你住我床下啊？（新劇）還沒播呢，我宣傳個毛線球啊！」還在自己的微博發文「馬『地』宇請你老實點，不要天天給我惹事」，用自己名字開玩笑澄清傳聞。幽默回應逗笑了不少網友，也讓網友表示「背鍋俠馬地宇」、「不愧是馬老師，又勇又可愛」、「他有點幽默在身上」。