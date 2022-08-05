百年歷史九號隧道。（台中市觀旅局提供）

遊客可造訪后里馬場。（台中市觀旅局提供）

台中市后豐鐵馬道花梁鋼橋因長年日曬雨淋、風吹雨打，造成鋼構橋體表面嚴重鏽蝕，觀旅局投入1800萬元經費進行橋體除鏽上漆，為避免影響遊客通行，採夜間施工，目前已完成改善，不僅強化結構保護，更再現百年古橋優美造型的工藝風采。

「后豐鐵馬道花梁鋼橋」原為西部縱貫鐵路「舊山線鐵道-大甲溪鐵橋」，全長382.2公尺，興建於1908年，停駛後台中市府規劃成后豐鐵馬道連結東豐綠色走廊，並公告為歷史建築，是台灣目前碩果僅存的幾座鋼桁架橋之一。

觀旅局長韓育琪指出，為改善橋體鏽蝕情況，市府2013年起持續編列預算整修P4和P5橋墩結構，2020年修復橋墩外觀回復原有仿古樣貌，此次針對鋼構橋體表面鏽蝕部分進行除鏽上漆，藉由該工程延長鋼橋使用年限。

除了橋體除鏽上漆工程外，另於進出口增設緊急照明、滅火器設備，以及更新既有管制電動伸縮門等設備，提升花梁鋼橋安全性及耐用性。工程中為避免影響遊客通行，採夜間施工，讓自行車道仍能正常開放，施工人員排除萬難，於3月中完成橋體表面除鏽上漆任務。

觀旅局表示，旅客可探訪百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場，附近也有許多自然生態及景觀建築等熱門景點，如與「東豐自行車綠廊」相接途經的石岡水壩、東勢客家文化園區等，在疫情解封後，放鬆享受騎乘鐵馬遨遊的樂趣。