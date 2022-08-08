鍾欣凌、嚴藝文心心念念小幫手是小鮮肉。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌台東行拜訪完祖靈便獲得金鐘視后。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌（右）展現驚人睡功站著都能睡。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的《老少女奇遇記》上周前往台東拜訪發願要蓋南迴醫院的「超人醫生」徐超斌醫師，也參觀當地部落、頭目與祖靈屋了解原住民文化；當時參拜祖靈恰巧時逢去年金鐘獎前夕，鍾欣凌在一個月後順利以《我的婆婆怎麼那麼可愛》獲得金鐘獎最佳女主角，事後鍾欣凌特地回訪感謝：「在錄完台東之後，過大概一個多月我又再回去台東一次，我回去當然除了要回去謝謝祖靈的保佑之外，還有就是我好喜歡台東那個空間跟這片土地，除了土地給我們的力量之外，還有當時台東給我們的氣氛，我回到台北都真的忘不了那個感覺，所以就一直思思念念著要再去一趟台東旅遊。」

《老少女奇遇記》第3站旅遊領隊楊貴媚分享在安排策劃台東之旅時，才發現南迴其實醫療資源相當匱乏，希望能在這趟旅遊之餘也為徐超斌醫師與南迴醫院建蓋奉獻一點心力。首項任務就是協助「南迴居家護理所」完成佈告欄的製作，3位少女們沒想到在台東仍逃離不了作畫命運，只好運用前一站台南板畫經驗，認份接下任務，旅途中不斷掛念著睡午覺的鍾欣凌，甚至在作畫途中站著睡著，超真實模樣的展現，讓觀眾看得哭笑不得，楊貴媚也忍不住吐槽：「妳（鍾欣凌）就一直在想小鮮肉想到睡著，就算是孔劉要來也要給他化妝、整裝的時間，加上是下班時間也會塞車，就給我們一點耐心等一下嘛。」

當3位老少女要迎接心心念念的小幫手時，一踏入車站便聽到一個女聲：「媽！」登場的是曾演過3人女兒的金鐘影后黃姵嘉，曾合作過《我的婆婆怎麼那麼可愛》的婆婆鍾欣凌看到後立刻上前擁抱小媳婦並笑說：「我們絕對會好好給你『照顧』的。」期待是男嘉賓的嚴藝文也開玩笑説：「知道小幫手是女生真的有點不爽，甚至一度想說擺臭臉叫導演不要錄了。」黃姵嘉則笑回：「我就知道你們期待的是小鮮肉！如果給我選我也會選小鮮肉啦。」

面對唯一一趟沒有小鮮肉的旅程，嚴藝文坦言其實全女生的旅程別有一番風味，像是回到大學女生宿舍一樣，可以肆無忌憚地談天說地，「很難得可以像是以前大學社團一樣把一群表演充滿熱忱的人聚集起來，在那些天的晚上，會看到可能有老、中、青三代不同的演員，然後大家會去各自講對表演的看法，我們可以很放心在這群同為演員的姐妹面前大膽吐露苦水，有時候我們甚至忘了還在錄節目，時不時就要提醒『黃姵嘉小聲一點！那人名都出來了』這樣，那幾晚真的有種回到少女的療癒感。」

下集《老少女奇遇記》在大夥兒忙著協助南迴居護所開幕前夕，面臨領隊楊貴媚的告假北上，臨危受命的黃姵嘉能做好宣傳大使的工作嗎？掃街活動前大家終於見到久仰的徐醫師，皮膚黝黑又愛開笑話的他，與一般英雄形象天差地遠，但人人一開口就說：「徐醫師就是...帥！」。剛開始無法理解的老少女們，在跟著他到家訪視病患，一起幫長者健康調查，還參加方舟教室開學慶生......後，也漸漸被醫師樂觀又臭屁的魅力所感動，離別前相繼落下不捨的淚水。《老少女奇遇記》每周四晚間9點於公共電視首播，每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。