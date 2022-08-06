台東市區許多行道樹與公園樹木遭公部門斷頭式修剪。（蔡旻妤攝）

台東市區許多行道樹與公園樹木遭公部門斷頭式修剪。（蔡旻妤攝）

台東市區許多行道樹與公園樹木遭公部門斷頭式修剪。（蔡旻妤攝）

台東市區許多行道樹與公園樹木遭公部門斷頭式修剪。（蔡旻妤攝）

台東市區公園、路樹陸續遭斷頭 民眾怨：熱翻（影片來源 蔡旻妤攝）

颱風季來臨，台東市區許多行道樹與公園樹木遭公部門斷頭式修剪，民眾熱翻問「天氣炎熱，公園沒樹蔭，怎麼乘涼」，「就是礙台東」臉書社團管理人王泰捷呼籲台東縣政府及市公所應改善修樹方式。樹木專家批，錯誤修剪及傷口未妥善處理，只會徒增更大的公安風險。

台東市三角公園裡數顆堅韌的龍柏遭到台東市公所聘雇工人拿電鋸修剪，如飯碗大的傷口完全未處理。另外，正氣公園大葉欖仁和樟樹同樣遭到斷頭，公園附近林姓居民表示，原本公園的樹蔭擋著太陽，很涼快，但近日樹全遭剃頭式修剪，清晨6點陽光就直射屋內，一早就很熱了。

主管正氣公園的台東縣政府交通及觀光發展處觀光管理科長徐一中表示，陸續接獲民眾陳情公園內樹木未修剪，深怕颱風來毀損住家，然而修剪後又遭附近民宿業者反應，少了樹蔭很不舒服，「會再思考該怎麼做比較好」。

王泰捷6日向台東縣政府及台東市公所喊話，雖然砍樹是為了預防颱風來樹枝斷裂，保障人民生命財產，但應該有更溫和、細膩的修樹方式。據他觀察，包含四維路的菩提樹移植、鄰近舊台東大學中華路的路樹、正氣北路和傳廣路的公園樹木，近日接續遭粗暴和不正當修砍，讓人痛心，尤其夏季炎熱，大家想要找地方躲太陽時，樹蔭是彌足珍貴的。

林業試驗所全國種樹諮詢中心專家陳正豐說，無論是正氣公園的「剃光頭」式修砍、三角公園的龍柏樹修剪、菩提樹的移植，幾乎都是不洽當且不需要的，等於浪費公帑。

各縣市陸續訂定樹木修剪規範，農業委員會林務局今年1月頒布景觀樹木修剪作業指引，提供各公部門依指引修剪樹木，其中也要求勿「截幹修剪」，但即便各單位未遵循，卻無任何罰則或約束力，因此斷頭樹也成為了8月酷暑台東街景之一。