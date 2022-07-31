暑假期間，台東縱谷區池上鄉伯朗大道跟鹿野鄉熱氣球活動，到處都是人潮，只有關山鎮親水公園卻是冷冷清清如同廢墟，3位關山鎮長參選人紛紛提出解方，希望重現昔日榮景。

關山親水公園1996年開園後，曾是台東熱門景點之一，1年內吸引破百萬遊客入園，但是20年來許多設備未更新、環境未維護，形同廢墟，幾乎沒有遊客上門，當地民眾眼看隔壁的池上及鹿野，暑假旅遊人潮暴多，夾在中間的關山鎮曾經羡慕又眼紅，現在是無奈。

3位鎮長參選人紛紛提出搶救親水公園看法，以無黨籍參選的彭成豐說，親水公園一直都維持20年前的樣貌，沒有亮點吸引人，既然是親水就要把水設施找回來，讓民眾在炎炎夏日有戲水的地方，公園內有大面積的綠地、樹林，也應該打造為親子共融的環境。

國民黨籍參選人溫昌寶表示，如果當選，要把親水公園的圍牆全部打掉成為開放空間，讓遊客可以透視公園的面貌，另外，即將完工的紅石溪堤防兩旁有黃花風鈴木及大花紫薇，與自行車道串連親水公園，打造成景觀廊道，相信可成為打卡熱點。

另位國民黨籍參選人余石吉指出，親水公園剛完成地目變更，應該請專家評估，並徵詢地方意見獲得共識後做整體市場導向規畫，不要頭痛醫痛，腳痛醫腳，不僅浪費公帑，而且變成四不像。

縣議員陳宏宗說，親水公園20年來未改變，已經吸引不了遊客，建議在親水公園打造室內展演場，北邊設計戲水區，並多種植花草，一定要改變，才能恢復昔日榮景。