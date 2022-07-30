因宜蘭西瓜盛產再加上運費漲價，讓原本承諾來台東收購西瓜的盤商放棄派車，台東西瓜老農擔心1來的辛勞付之東流，為解燃眉之急，台東縣農產公司與鐵花商圈合作，於今日下午辦理「關山大西瓜搶救快閃活動」，縣長饒慶鈴和議員劉秋美到場協助推銷，不讓老農心血變淚水。

饒慶鈴表示，這次西瓜盤商基於一些因素，沒有來到台東兌現與西瓜老農的承諾，但是台東鄉親非常熱心奔走相告，或是在社群網站通報訊息，近日有不少鄉親頂著烈日前去關山購買，縣府也站出來力挺銷售。

台東農產公司總經理吳柏成指出，在得知老農沒有人力及物流可以運輸，農產公司在縣長指示下，即刻與台東市區鐵花商圈發展協會共同策畫「關山大西瓜搶救快閃活動」，把西瓜運送到鐵花新聚落，讓更多鄉親可以買到好吃又便宜的大西瓜。

台東西瓜大顆飽滿，前來收購的盤商、鑒瓜師傅及民眾，也都肯定台東西瓜的品質，讓這次快閃活動非常成功。如有大量購買需求，也歡迎洽詢台東農產公司089-328-088（王小姐）。