今年第7號颱風「木蘭」昨天生成，路徑往西北向雷州半島及海南島移動，對台灣無直接影響，氣象達人彭啟明擔憂，目前預估到8月底颱風都偏少，屆時進入9月密集發展，加上與東北季風接近產生共伴效應，一旦形成秋颱就麻煩了。

彭啟明今上午在臉書表示，近期天氣都很類似，午後雷陣雨有多有少，依大氣不穩定程度有所差別。不過比較麻煩是近期颱風生成數偏少也偏弱，可能會持續到8月底。

彭啟明表示，近期北方已經有冷空氣開始醞釀，韓國的暴雨就是北方秋天鋒面的特性，進入9月應該會有較密集的颱風發展，加上東北風會逐步接近，一旦形成秋颱真的會比較麻煩。而麻煩的原因在於變化較複雜，還有配合東北風，颱風的降雨也要加上共伴因素。感嘆颱風來變數多，颱風不來水資源不足也是壓力。

根據氣象局定義，秋颱必須是在台灣吹東北季風時生成，且外圍環流與東北季風產生「共伴效應」，在東北外海附近合流，產生強烈風勢及雨勢、颱風路徑也必須由台灣南邊的巴士海峽和南海北上。所帶來的風勢及雨勢時間會比一般颱風長，因此秋颱造成的災情也會比較嚴重。