【立綱氣象報報】天晴炎熱防中暑 午後陣雨山區明顯│中視晚間氣象 20220809

明（10）日受到南方雲系影響，各地仍有機會出現零星降雨，西半部地區及東北部山區午後恐有雷陣雨，中南部山區更要提防午後大雨。而氣象局也發佈全台10縣市高溫資訊，花東地區有機會出現38度極端高溫。另外，今日輕颱「木蘭」生成，氣象主播戴立綱表示，對台灣不會有直接影響。

氣象局指出，明（10）日台灣各地大多為多雲到晴，受到南方雲系北上及東南風影響，東南部地區及恆春半島、澎湖、金門有零星局部短暫陣雨，西半部地區及東北部山區午後要小心短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。基隆北海岸及高屏沿海空曠地區易有較強陣風。

氣象局表示，明日受到南方雲系北上及東南風影響，東南部地區及恆春半島、澎湖、金門有零星局部短暫陣雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局預測，明日各地高溫約32至35度，氣象局針對全台10縣市發布高溫資訊，明日中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣地區為橙色燈號，有機會出現36度高溫；嘉義縣市、台南市地區為黃色燈號。

氣象局針對全台10縣市發佈高溫資訊，花東有機會出現38度高溫。（圖／擷取自氣象局官網）

未來一周台灣多數地區晴朗炎熱，氣象局表示，周四到下周一太平洋高壓勢力向西延伸，南方雲系影響減緩，要注意午後雷陣雨。台東、恆春半島、澎湖仍會有短暫陣雨出現。

氣象主播戴立綱表示，低壓系統在今日下午2點發展成輕度颱風「木蘭」，未來會往海南島東邊海域前進，明晚接近廣東後再進入廣西，登陸後強度漸弱，降雨影響主要在廣東、廣西和海南島。戴立綱指出，8月中旬後才較有機會再次生成颱風，菲律賓和關島附近是否有低壓系統形成仍要再觀察。