日本氣象廳及中央氣象局先後宣布，南海的熱帶性低氣壓已增強為今年第7號颱風「木蘭」，路徑向北轉西北西朝雷州半島及海南島方向進行，對台灣無直接影響，但受其外圍環流北上影響，今明兩天花東、恆春半島整天有雨，午後各地有雷陣雨，以及中南部山區局部較大雨勢。

氣象局表示，木蘭颱風目前在中西沙島海面，往北再轉西北西前進，對台灣沒有直接影響，未來會登陸廣東雷州半島，颱風北上時會將南邊水氣帶上來，因此今明兩天迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後西半部及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

以及今明兩天南部、東南部含綠島、蘭嶼沿海地區及澎湖有長浪發生的機率，從事海上及海邊活動注意。

氣象局表示，周四開始木蘭颱風登陸雷州半島，水氣減少，周四至下周一（11日至15日）各地多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。