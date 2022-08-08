今天是父親節全台有雨！氣象局表示，南海的低氣壓今天到周二有機會增強成第7號颱風「木蘭」，未來往北朝海南島、廣西前進，同時水氣也會北上到台灣，氣象專家吳德榮表示，今日至周三花東及恆春半島有局部雨，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報員張承傳表示，目前南海有一個低氣壓發展中，今天到周二（8至9日）有機會慢慢增強成熱帶性低氣壓或颱風，最快今天深夜到周二清晨可增強為今年第7號颱風「木蘭」（Mulan，中國命名，指一種花）。未來路徑往北走朝海南島、廣西前進，但會帶上來水氣到台灣。

吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周三（10日）低氣壓已在雷州半島附近。各國模式皆顯示，周二、周三低氣壓逐漸發展、有成颱的機率，應持續觀察。

各國最新模式模擬，南海的低氣壓最快今天增強為第7號颱風「木蘭」，路徑往北朝海南島、廣西前進。(翻攝自typhoon2000)

天氣部分，吳德榮表示，今日至周三（8至10日）花、東及恆春半島則因季風環流外圍的水氣，有局部陣雨；午後西半部地區及東北部山區有局部雷陣雨、中南部有較大雨勢，注意氣象局特報。天氣持續晴朗炎熱，最高溫達37、38度，需防曬、防中暑。

周四至周日（11至14日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。