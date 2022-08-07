由於南方雲系北移，明（8）日花東、恆春半島會有局部雨；各地暖熱，午後中南部山區有較大雨勢。中央氣象局指出，目前位於南海的熱帶擾動最快明天下半天發展成為熱帶低壓、9日上半天有機會升級成颱風，也就是今年第7號颱風「木蘭」，不過對台無直接影響，預測週三就會由廣東沿海附近登陸、減弱。

氣象局預測明日降雨情形。（翻攝自中央氣象局）

氣象局表示，明日花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，各地高溫來到33至35度，其中大台北、嘉義、台南及宜花地區容易出現局部36度以上的高溫，中午前後紫外線偏強；此外，明晚基隆北海岸及高雄至恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風。

氣象局分享一周天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，未來一周西半部、東北部天氣類似，都是高溫炎熱、晴到多雲的天氣，午後山區、西半部地區易有局部雷陣雨發展。周一至周三花東、恆春半島整天有間歇短暫陣雨，惟雨量不多，周四至下周日僅東南部、恆春半島有零星偶雨的機率。