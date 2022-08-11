立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅女士（Ms. Agne Vaiciukeviciute）8月7日率官員及產業代表訪問台灣，接連參訪台中港、高雄港及電動車輛產業等，今日結束訪問行程，返國前由交通部設宴餞行，對談聚焦未來的海、空運合作，我方表示樂觀其成。

立陶宛訪團與中華智慧運輸協會（ITS）進行雙邊論壇，拜會台灣港務公司、陽明海運及中華航空並參觀台中港、高雄港建設，另外也參訪唐榮車輛製造工廠、創奕能源公司，積極尋求雙方合作機會，訪團反應熱烈並表示收穫豐富。

立陶宛訪團今日離台前，由交通部次長祁文中代表設宴餞行，立方表示希望台籍航商能多利用立國港口，期盼能增加航線，將立國克萊佩達港作為樞紐港，同時立國的港口擴建計畫，希望能與我國港務公司多方交流。

因政治因素，立陶宛貨櫃吞吐量大幅減少，希望台籍航商能協助增加貨櫃量並希望尋求港口及物流的投資，或引解國內廠商投資立國港口。

交通部回應，將研議拜訪立國進行港口交流事宜，另就離岸風電人才培訓方面，我方將引薦相關風能訓練公司與立國交流。

立陶宛訪團也指出，立國有3個國際機場，根據2022年6月統計資料顯示，立陶宛的航空客運量復甦度在歐洲機場中排名第2，航空客運量增加391％、航空貨運量增加14％，盼華航評估建立台灣及立陶宛間航空客貨運航線的可行性。

交通部說明，對於建立立陶宛與台灣間航空客貨運服務，我方是樂觀其成，為了空運服務穩定發展，建議雙方可從簽署通航協定著手，透過兩國間持續的經貿、技術等各方面交流，增加人流、貨流等的來往，有助於航空公司採共用班號方式合作營運，或視需求開闢定期航線。就簽署通航協定部分，雙方可保持聯繫進行討論。