立法院長游錫堃7月率跨黨派立委訪問歐洲3國，今（8日）開記者會說明國會外交成果，游錫堃強調，此行共訪問捷克、立陶宛、法國3國，參訪5個國會，會晤3位議長、9位副議長及52位議員，訪問期間備受外交禮遇，還有警車開道，是國會外交一大突破。

游錫堃於7月17日至29日與國民黨立委孔文吉、萬美玲、民進黨立委黃世杰、民眾黨立委張其祿前往捷克、立陶宛、法國訪問。游錫堃表示，訪團成員是跨黨派組成的，黨團代表都有表達自己的立場，這也呈現出台灣民主多元社會的樣態。

他說，參訪捷克、立陶宛跟法國3個國會都受到國賓等級禮遇，座車跟正式會議都有國旗，還有警車開道跟維安人員保護。尤其捷克跟法國都是國會正式邀請，落地接待。

游錫堃強調，訪問團成果豐碩，更是國會外交一大突破，共參訪3國、5個國會，會晤3位議長、9位副議長、52位議員、2位部會首長及4位部會次長，要再次感謝外交部、駐外館大使與同仁的協助，讓這次出訪能夠成功，回台之後也要持續深化民主同盟。

萬美玲提到，捷克與立陶宛都非常關切雙邊多項MOU（合作備忘錄）的進度，同時也對台灣科技、半導體產業的合作有所期待，未來將與各黨派立委共同監督行政部門落實MOU內容。