愛之日常音樂節將於10月15日登場。（愛之日常音樂節提供）

愛之日常音樂節將於10月15日登場。（愛之日常音樂節提供）

第4屆愛之日常音樂節將於10月15日登場，今年以「唯愛無懼，唯愛無敵」為主題，不只歌王許富凱、歌后艾怡良、曹雅雯，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也將與萬芳同台高歌。羅一鈞一直是愛之日常音樂節的忠實粉絲，跟萬芳一樣前3屆全勤，希望這次加入音樂節表演，呼籲大家在關心疫情之餘，也能更多了解HIV病毒感染。

今年的愛之日常音樂節，艾怡良、郭靜、HUSH將組成一日限定團，3人私下感情好，還有個私密群組，也常相約唱KTV。艾怡良笑稱3個人都太愛唱歌，常會唱到忘我；HUSH擔心同台變成大亂鬥；被另外2人戲稱是「風紀股長」的郭靜則強調會在台上維持秩序，「很怕我們在台上會一聊聊過頭或歪樓，我就是負責把主題拉回來的人」。

今年的演出名單還有台語金曲歌王許富凱、台語金曲歌后曹雅雯、告五人、？te壞特、理想混蛋、浮花樂隊等，分為下午戶外的「無懼場」及晚上室內的「勇氣場」。活動發起人郭蘅祈（郭子）表示，從2018年開始舉辦愛之日常音樂節，支撐他辦下去的就是音樂人的參與跟支持，「期盼越來越多願意參與的觀眾一同為愛共襄盛舉。」第4屆愛之日常音樂節將於10月15日在台北流行音樂中心登場，門票8月13日ibon售票系統開賣。